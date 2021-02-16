الهند تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 9 آلاف و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و925 ألفا و710 أشخاص.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 81 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 155 ألفا و813 شخصا.
وأفادت بأن 11ألفا و805 أشخاص تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و633 ألفا و25 شخصا.
الهند تسجل أكثر من 9 آلاف إصابة جديدة و81 وفاة بفيروس كوروناالثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:58 ص
كورونا - أرشيفية
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سجلت الهند 9 آلاف و121 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و925 ألفا و710 أشخاص.
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