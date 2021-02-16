اليوم السابع
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النيابة تقرر حفظ التحقيقات في واقعة القاء شاب نفسه فى النيل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:35 ص
النيابة تقرر حفظ التحقيقات في واقعة القاء شاب نفسه فى النيل قوة أمنية - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حفظ التحقيقات في واقعة محاولة شاب الانتحار بالقاء نفسه في النيل، وبسؤال الشاب خلال تحقيقات النيابة، أكد أنه يمر بأزمة نفسية منذ فترة، نتيجة خلافات عائلية، بسبب رغبتهم في زواجه دون رغبته في ذلك.

تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس، وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى "ج. ع. ش"، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.


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