النيابة تقرر حفظ التحقيقات في واقعة القاء شاب نفسه فى النيل

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حفظ التحقيقات في واقعة محاولة شاب الانتحار بالقاء نفسه في النيل، وبسؤال الشاب خلال تحقيقات النيابة، أكد أنه يمر بأزمة نفسية منذ فترة، نتيجة خلافات عائلية، بسبب رغبتهم في زواجه دون رغبته في ذلك.
تلقى قسم شرطة مصر القديمة، برئاسة المقدم شادي الشاهد، بلاغًا من إدارة المسطحات المائية بمحاولة انتحار شخص بإلقاء نفسه من أعلى كوبري عباس، وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله، وتبين أنه يدعى "ج. ع. ش"، 25 سنة، عامل، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية، وتم تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة لمباشرة سير التحقيقات.
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