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النقل تكشف عن خطة توسعات ميناء السخنة لإنشاء أرصفة وساحات بـ 20 مليار جنيه

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:09 ص
النقل تكشف عن خطة توسعات ميناء السخنة لإنشاء أرصفة وساحات بـ 20 مليار جنيه ميناء السخنة ـ أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت وزارة النقل، شروعها في تنفيذ خطة لاستكمال أعمال إنشاء وتطوير ميناء السخنة، بالاشتراك مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتكلفة استثمارية تصل إلى 20 مليار جنيه، تشمل إنشاء أرصفة جديدة بطول 12 كيلومتر وعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 5.6 مليون متر مربع، ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كيلو متر مكعب.

وأضافت وزارة النقل، أن الميناء سيتم ربطه بشبكة خطوط السكة الحديد السريعة، بجانب ربطة بشبكة السكة الحديد القائمة حاليا، بالإضافة إلى شبكة طرق ستخدم على هذا الميناء، بما سيساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء، مع حركة التوسعات المقبل عليها الميناء.

 وتسعى وزارة النقل، إلى إنهاء تنفيذه خطة التوسعات بالميناء خلال عامين، تنفيذاً لتكليف القيادة السياسية، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ أول خط قطار كهربائي سريع لخدمة نقل الركاب والبضائع يمتد من العين السخنة حتى العلمين الجديدة رابطا هذا الميناء.

 


ميناء السخنة

ميناء العين السخنة

وزارة النقل

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