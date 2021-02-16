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الناتو يبحث رفع عدد قواته فى العراق من 500 إلى 5 آلاف عنصر الخميس المقبل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:27 م
الناتو يبحث رفع عدد قواته فى العراق من 500 إلى 5 آلاف عنصر الخميس المقبل الناتو
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن حلف شمال الأطلسى الناتو يبحث يوم الخميس رفع عدد قواته في العراق من 500 إلى 5 آلاف عنصر.

وفى وقت سابق، قال أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن الحلف مستعد لاحتمال المواجهة مع روسيا، وكذلك للتعاون معها، مؤكدا أن كل الأمور سترتبط بموقف موسكو، وأضاف ستولتنبرج - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء-: "أؤمن بضرورة إرسال إشارة واضحة إلى روسيا إذا كانت تريد المواجهة والصدام، فنحن على استعداد، وإذا كانت تريد التعاون، فسنكون سعداء".

وأكد الأمين العام للناتو ضرورة استمرار الحوار مع روسيا من أجل الحفاظ على الصلات والعلاقات المهمة معها، مضيفا أن: "الروس جيراننا، وهناك مصالح، وعلينا تجنب الحوادث، لاسيما على الحدود، وأنا كسياسي نرويجي، لدي الكثير من الخبرة في العمل مع روسيا، وأعلم أن ذلك ممكنا".


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