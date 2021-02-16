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الناتو يؤكد لرئيس الوزراء العراقى دعم الحلف للعراق فى ملاحقة التنظيمات الإرهابية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:44 م
الناتو يؤكد لرئيس الوزراء العراقى دعم الحلف للعراق فى ملاحقة التنظيمات الإرهابية الناتو
كتب أحمد عرفة

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أكد أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمى دعم الحلف للعراق في جهود ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.

 

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن أبو الغيط أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

 

وأضاف المصدر أن الأمين العام أكد تضامن الجامعة العربية مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها في كل ما من شأنه أن يحفظ هيبة الدولة العراقية وسيادة العراق، ويسهم في استعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوعه.

من جانبه أدان لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي  الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية وقوات التحالف في أربيل شمالي العراق، وقال وزير الدفاع الأمريكي: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم شركائها العراقيين في دفاعهم عن سيادة بلادهم.

 

 

 


أربيل

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