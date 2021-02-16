اليوم السابع
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المغرب يتلقى 500 ألف جرعة دفعة ثانية من لقاح سينوفارم الصينى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:56 م
المغرب يتلقى 500 ألف جرعة دفعة ثانية من لقاح سينوفارم الصينى لقاح سينوفارم - صورة أرشيفية
رويترز

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قالت مصادر في وزارة الصحة المغربية إن المغرب تلقى اليوم الثلاثاء، دفعة ثانية تضم 500 ألف جرعة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا، في إطار الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس.

وبهذا يكون المغرب قد حصل حتى الآن على مليون جرعة من لقاح سينوفارم إضافة إلى ستة ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا الذي طوره معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح.

وطلب المغرب 66 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19، والتي تستلزم حصول كل شخص على جرعتين، وذلك في إطار خططه لتطعيم 80 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 36 مليون نسمة بالمجان.

وبحلول أمس الاثنين، وصل عدد من تلقوا التطعيم بالمغرب 1.7 مليون، وهو أكبر عدد يجري تطعيمه في أي دولة بالقارة الأفريقية.

وسجل المغرب 478595 إصابة بالفيروس و8491 وفاة.

وبالرغم من انخفاض أعداد الإصابات اليومية، مدد المغرب حظر تجول ليليا لأسبوعين بدءا من اليوم الثلاثاء لاحتواء انتشار سلالات جديدة من فيروس كورونا. 

 


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المغرب

الصين

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أسترازينيكا

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