اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:23 م
خالد صلاح
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المغرب تسجل 476 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:00 م
المغرب تسجل 476 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎ اجراءات مكافحة فيروس كورونا
الرباط /أ ش أ/

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أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 479071 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت - عقب إجراء 8950 فحصا - بلغ 5059147 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب يوم 2 مارس الماضي.

وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالى الوفيات إلى 8504،  كما تم تسجيل 1079 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 460628.

 


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