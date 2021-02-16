المغرب تسجل 476 إصابة جديدة بكورونا و13 وفاة خلال 24 ساعة‎

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 476 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 479071 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت - عقب إجراء 8950 فحصا - بلغ 5059147 منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب يوم 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 13 وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل إجمالى الوفيات إلى 8504، كما تم تسجيل 1079 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالى التعافى 460628.
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