"المصرية اللبنانية": مبادرة "حياة كريمة" تنشط الصناعة المصرية وأرباح الشركات

كتبت أسماء أمين

قال فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مبادرة حياة كريمة تعد من اهم المبادرات والتى تساهم فى تغير شكل الحياة فى الريف المصرى تمامًا ، وتؤدى الى توفير حياة لائقة للمواطن فى ريف مصر.

وأكد فوزى لـ"اليوم السابع"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ أن تولى حكم البلاد وهو يضع تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين نصب عينه، لافتا إلى أنها مبادرة جبارة بدعم من الرئيس والحكومة.



وأوضح رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن ما يتم من مشروعات ومنها تطوير العشوائيات والقضاء على المناطق الخطرة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والذى تدعمه الحكومة بما لايقل عن 400 الف جنيه للوحدة هدفها الاساسى هو توفير حياة كريمة للمواطن المصرى.

وأكد فتح الله، أن مبادرة حياة كريمة لها تاثير فى غاية الاهمية على الاقتصاد المصرى والشركات المحلية لمساهمتها فى زيادة حجم الاعمال للمصانع مما يزيد من مواردها المالية وبالتالي تحسين أرباح الشركات ،بالاضافة الى مساهمتها فى تنشيط العديد من الصناعات المصرية و تقليل عدد البطالة نظرا لتوفيرها العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.