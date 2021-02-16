المبعوث الأمريكى لليمن: إيران تلعب دورا سلبيا فى اليمن عبر تسليح الحوثيين

كتب أحمد عرفة

قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي ليندركينج إنه على الحوثيين وقف استهداف مطار أبها فى السعودية، متابعا: "طالبنا الحوثيين بوقف العمليات العسكرية في مأرب".

وأضاف المبعوث الأمريكى إلى اليمن، خلال مؤتمر صحفى، أن إيران تلعب دورا سلبيا في اليمن عبر تسليح الحوثيين، موضحا أن إيران تدرب الحوثيين وتزودهم بالأسلحة لاستهداف السعودية.

وتابع تيموثي ليندركينج أن إيران تجهز الحوثيين على شن هجمات عدة في الخليج، مستطردا: "أوضحنا أنه يجب تعزيز قدرة السعودية على الدفاع عن نفسها".

وقال المبعوث الأمريكي إلى اليمن إنه من حق السعودية الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن اليمن مختلف عن سوريا، مؤكدا فى ذات الوقت أن هناك رغبة بإنهاء الأزمة اليمنية.

وأضاف تيموثي ليندركينج أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الوحيد للأزمة اليمنية، موضحا أنه على إيران وقف الدعم العسكري المتطور وتزويد الحوثيين بالألغام.