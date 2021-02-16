اليوم السابع
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الكنيسة الأسقفية تدشن ورش تدريب مهنى بمشروع معا من أجل مصر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 03:49 م
الكنيسة الأسقفية تدشن ورش تدريب مهنى بمشروع معا من أجل مصر جانب من الورش التدريبية
كتب مايكل فارس

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قالت الكنيسة الأسقفية، إن مشروع معًا من أجل تنمية مصر، واصل نشاطه بالإسكندرية، بمنطقة الرأس السوداء، عبر مجموعة من الورش للتدريب المهنى بينها ورشة الشيف الحلوانى وفن الكوافير والتصوير الفوتوجرافى وصيانة الغسالات والهواتف بمشاركة 40 من الشباب والفتيات المسلمين والمسيحيين.

وأضافت الكنيسة فى بيان اليوم، جاءت هذه الورش ضمن مبادرات المشروع، لخلق فرص عمل للشباب بما يتناسب مع معطيات السوق فى بيئة للعمل المشترك بين الشباب المسلم والمسيحى؛ وقال رامز بخيت مسئول لجنة الحوار بالكنيسة الأسقفية، إن الشباب شارك فى عدد من اللقاءات خلال المبادرة أبدو رغبتهم فى تكرار تلك الورش فى الأعوام المقبلة للسماح لعدد أكبر من الشباب المشاركة خاصة وإنها تتيح لكل شاب ما يرغب فى تعلمه ويتناسب مع احتياجات سوق العمل.

ويقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير؛ ومن المقرر أن يشمل المشروع مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتى السادات و منوف بمحافظة المنوفية.

يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.


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