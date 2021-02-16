القوى العاملة بسوهاج تنظم ندوتين للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

سوهاج محمود مقبول

أعلنت محافظة سوهاج، قيام مديرية القوى العاملة بالمحافظة بتنظيم ندوتى توعية حول أهمية تنظيم الأسرة، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة " حلوة الذرية .. بس مسئولية" التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج الأحد الماضي؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتى تستمر لمدة 30 يوما حتى 15 مارس القادم، بالتعاون مع المجلس القومى للسكان .

من جانبه أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد، وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج، أنه تم تنفيذ الندوة الأولى فى أحد مصانع الملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بغرب جرجا، بحضور العاملين بالمصنع، والندوة الثانية بوحدة التدريب المتنقلة بقرية "عرابة أبو الدهب"، وسط تطبيق تام للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرا إلى حضور ممثلين لمديريتى الأوقاف، والصحة " بالمحافظة، حيث تناولت الندوات الآثار السلبية للزيادة السكانية على الفرد والمجتمع، وتأثيرها على مشروعات التنمية .



ندوتي القوي العاملة لتنظيم الأسرة



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