القضاء الشرعى فى غزة: إعادة النظر فى منع سفر النساء دون موافقة ولى الأمر

(رويترز)

وافق رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعى فى غزة، اليوم الثلاثاء، على إعادة النظر فى تعميم قضائى صدر فى الآونة الأخيرة يمنع النساء من السفر دون موافقة ولى أمر، مثل الزوج أو الأب.

ونُظمت احتجاجات أيضا أمام مكتب رئيس المجلس المعين من قبل حماس، حسن جوجو، الذى وقع هذا التعميم القضائي.

وقال جوجو للصحفيين اليوم "لقد توافقنا على إعادة صياغة هذا التعميم". ولم يقل ما إذا كان سيتم إلغاء النص الذى يمنع المرأة من السفر دون موافقة ولى الأمر.

ونفى زعماء حماس مرارا أى نية لفرض الشريعة الإسلامية على سكان القطاع البالغ عددهم نحو مليونى نسمة.

وأشارت إلى أن القانون الفلسطينى يحظر التمييز "بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأى السياسى أو الإعاقة".