الفيروس يلحق ضررا بالإنتاج فى عدد متزايد من الشركات بقطاع المعادن والكهرباء فى ألمانيا

برلين (رويترز)

قال اتحاد أرباب العمل فى ألمانيا، إن المزيد من الشركات فى قطاع الصناعات المعدنية والكهربائية فى البلاد تضررت الشهر الماضى من القيود على الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأظهر مسح بين الشركات فى القطاع، الذى يوظف حوالى أربعة ملايين شخص فى أكبر اقتصاد فى أوروبا، أن 85.8 بالمئة من الشركات تضررت فى يناير ارتفاعا من 84.2 بالمئة فى أكتوبر.

وبالإضافة إلى هذا، أشار المسح الذى اطلعت عليه رويترز، إلى أن ما يقل قليلا عن 40 بالمئة من الشركات فى القطاع قالت إنها تتوقع العودة إلى مستويات ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام الحالي.

ويتناقض المسح مع قفزة فى معنويات المستثمرين فى ألمانيا بدعم من توقعات بأن الاستهلاك سيشهد انطلاقة فى الأشهر المقبلة، بحسب معهد (زد إى دبليو) للبحوث.