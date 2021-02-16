العثور على جثة طفلة داخل حقيبة ملقاة فى الطالبية

كتب بهجت أبو ضيف

عثر رجل المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة طفلة رضيعة داخل حقيبة ملقاة بالشارع بمنطقة الطالبية، ورصدت كاميرات المراقبة الخاصة بأحد المحلات التجارية، شخصين خلال تخلصهما من الحقيبة، وجار تكثيف التحريات للقبض عليهما، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور عل جثة طفلة ملقاة بالشارع بمنطقة الطالبية، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على حقيبة تحتوى على جثة طفلة رضيعة، حديثة الولادة.

وفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، وتبين أن كاميرات خاصة بمحل تجارى، رصدت شخصين أثناء تركهما الحقيبة ومغادرة المكان، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف هويتهما وضبطهما، وتولت النيابة التحقيق.