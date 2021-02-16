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الطقس السيئ يضرب مطروح .. أمطار ورياح وبرد قارس بأنحاء المحافظة.. فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:10 ص
الطقس السيئ يضرب مطروح .. أمطار ورياح وبرد قارس بأنحاء المحافظة.. فيديو الطقس السيئ
مطروح - حسن مشالي

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قدم اليوم السابع بثا مباشر، لحالة الطقس فى محافظة مطروح التى تشهد سقوط أمطار وبرد قارس فى انحاء المحافظة.
 
تواصل الأمطار  سقوطها، على مناطق متفرقة فى محافظة مطروح والساحل الشمالى، بشكل متقطع، مصحوبة ببرودة شديدة، على جميع الأنحاء، مع انتشار فرق الطوارئ بمعدات وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمواجهة آثار الأمطار وتجمعات المياه، في ظل التوقعات بسقوط أمطار غزيرة خلال الساعات المقبلة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في جميع القطاعات والأجهزة المعنية، فى ظل التوقعات بسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة بمحافظة مطروح، مع التنسيق بين غرف عمليات مجالس المدن القطاعات المختلفة، مع غرفة العمليات الرئيسية، للتعامل مع أي طارئ، والاستجابة الفورية للبلاغات.

على جانب آخر، لم تتلق غرف عمليات المحافظة ومجالس المدن بلاغات أو إخطارات، عن حدوث أعطال أو أضرار تسببت فيها  الأمطار، أو وجود تجمعات كبيرة من المياه بشوارع المدن، ولم تؤثر على تحركات المواطنين.

يذكر أن أهالي مطروح وخاصة سكان المناطق الصحراوية، ينتظرون هطول الأمطار بغزارة لملء الآبار والسدود وخزانات حصاد مياه الأمطار المنتشرة في الوديان لاستخدامها في الزراعة والشرب وتربية الأغنام طوال العام.

 


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