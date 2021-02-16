الطعن على براءة المتهمين فى قضية تعرية سيدة الكرم بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

أودع شريف أديب المحامى، طعنا بالنقض على الحكم الصادر ببراءة 3 متهمين في قضية تعرية سيدة الكرم خلال الأحداث التى وقعت فى مايو 2016 بقرية الكرم التابعة لمركز أبو قرقاص في جنوب محافظة المنيا، بمحكمة النقض، وأرفق مذكرة بأسباب الطعن.

وقال "أديب" إنه أودع صحيفة الطعن فى القضية ومذكرة بأسباب الطعن، بعد تفنيد وفحص أوراق القضية، وأبداء ما يؤكد حق السيدة في العدالة وطلب نقض الحكم والقضاء مجددا بمحاسبة المتهمين فى هذه الجريمة البشعة التي هزت الرأي العام المصري في عام 2016 .

وأكد أنه متفائل في رد حق السيدة التي تحرك لها ومن أجلها الرأي العام المصري بأكمله بعد صدور الحكم ببراءة المتهمين، لافتا إلى أنه بعد إيداع صحيفة الطعن ومذكرة أسباب الطعن ينتظر سرعة تحديد جلسة للنقض.

وكان "أديب" تولى قضية سيدة الكرم، بعد حكم البراءة علي المتهمين وقد ألتقي بالسيدة سعاد المعروفة إعلاميا بـ"سيدة الكرم" واستمع لها وكافة ما تعرضت له فى الأحداث وبحث سير التحقيقات وما قدمه دفاع الخصم وماورد بأسباب وحيثيات الحكم.

وكان المستشار النائب العام حمادة الصاوي، أمر في وقت سابق بتكليف المكتب الفني في مكتبه بدراسة أوجه الطعن على الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة المعروفة بـ«سيدة الكرم»، فور إيداع محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم أسبابه.

وقضت محكمة جنايات المنيا، في 17 ديمسبر الماضي، ببراءة الثلاث متهمين المتورطين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«سيدة الكرم»، الذين تسببوا في «تعرية» السيدة سعاد ثابت، 70 سنة، وهم: نظير إسحاق، وشقيقه عبدالمنعم، ووالدهما إسحاق، وذلك عقب مرور 12 شهرًا من صدورٍ حكم غيابي، قضى بمعاقبتهم بالسجن لمدة تبلغ نحو 10 سنوات.