اليوم السابع
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خالد صلاح
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الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 04:40 ص
الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
رويترز

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قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الثلاثاء إنها سجلت 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك مقابل تسع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج، وأنها لم تسجل أي وفيات جديدة أو أي حالات جديدة يشتبه إصابتها بالفيروس.

وسجلت الصين 11 حالة إصابة جديدة من الحالات التي لا تظهر عليها الأعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق. ولا تصنف الصين الإصابات التي لا تظهر عليها الأعراض على أنها حالات مؤكدة.

وتشير بيانات اللجنة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الصين‭‭ ‬‬بلغ حتى الاثنين 89788 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

 

 


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