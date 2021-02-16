اليوم السابع
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الصناعات الهندسية: تطوير الدلتا للصلب يسير وفقا للجدول المخطط بتكلفة 700 مليون جنيه

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 07:00 ص
الصناعات الهندسية: تطوير الدلتا للصلب يسير وفقا للجدول المخطط بتكلفة 700 مليون جنيه خالد الفقى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد المهندس خالد الفقى، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، أن تطوير شركة الدلتا للصلب والذى يتكلف نحو 700 مليون جنيه يسير وفق الجدول المخطط له وهو نموذج يمكن تطبيقه على شركة الحديد والصلب، بدلا من تصفيتها برغم امتلاكها مقومات النهوض مجددا .
 
وأشار الفقى لـ"اليوم السابع"، إلى أن مشروع تأهيل وتطوير أفران حديد البليت تستهدف طاقة إنتاجية 500 ألف طن سنويا بدلا من 50 ألف طن سنويا حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى بطاقة إنتاجية 250 الف طن سنويا، وجارى العمل بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى أن تطوير المسابك لرفع قدرتها الإنتاجية ل 10 الاف طن بدلا من ألف طن فقط في المرحلة الثانية من التطوير بعد نجاح المرحلة الأولى .
 
وكان وزارة قطاع الأعمال العام، قد شهدت توقيع عقد مشروع إنشاء مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن سنويا بشركة مصانع الدلتا للصلب التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - مع شركة جيمكو الهولندية والتي تعد من كبري الشركات في إنشاء المسابك.
 
ويستهدف المشروع مضاعفة الطاقة الإنتاجية من المسبوكات بشركة الدلتا للصلب 10 أمثال الإنتاج الحالي لتبلغ 10 آلاف طن سنويا مقابل ألف طن سنوياً. وينقسم إنتاج المسبك الجديد إلى 3000 طن صلب و7000 طن زهر.
 
من جانب اخر أوضح رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، أنه سيتم عقد الدجمعية العمومية للنقابة يومة 27 فبراير الجارى لاعتماد الميزانيات السنوية بداية من 1 يوليو 2017 حتى 31 ديسمبر 2019.

تطوير الدلتا للصلب

خالد الفقى

قطاع الاعمال العام

النقابة الهندسية

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