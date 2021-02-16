الصراع على شراء "ساندويتش" كاد ينهى حياة مواطن في حلوان

كتب كريم صبحى

"ساندويتش" كان سببا في نشوب مشاجرة، كادت أن تنتهى بجريمة قتل في منطقة حلوان، حيث طعن عامل مواطنا بسلاح أبيض "مطواه"، بسبب أولوية شراء الطعام، لتأمر النيابة بحبس المتهم.

واستمعت النيابة لأقوال المجنى عليه الذى أكد أنه توجه لأحد المطاعم في حلوان لشراء "ساندوتشات"، وأثناء وقوفه تخطى أحد الأشخاص مكانه، وعندما عاتبه نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي، أحضر على أثرها المتهم سلاحا أبيض "مطواه" وطعنه به وفر هاربا وتم نقله إلى المستشفى.

وكشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، ملابسات واقعة طعن مواطن بحلوان وتحديد وضبط الجانى، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات، ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق ، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح شبه نافذة بالظهر والبطن.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وبين عامل خردة، مقيم بدائرة القسم، حال تواجدهما أمام مطعم مأكولات كائن بدائرة القسم بسبب خلاف بينهما حول أولوية شراء المأكولات من المطعم، تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الأخير بالتعدى على المجنى عليه بالضرب باستخدام (سلاح أبيض "مطواة") محدثاً إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.