الصحة: 77.5% نسبة الشفاء من كورونا فى مستشفيات العزل بالجمهورية

كتب وليد عبد السلام

كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان عن بلوغ نسبة التعافى من فيروس كورونا المستجد فى مستشفيات العزل بالجمهورية 77.5 % بعد تسجيل 135349 حالة تعافى حتى الآن .



وأوضحت وزارة الصحة، أنه يتم تسجيل الحالات الجديدة التى ثبت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وقالت وزارة الصحة إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.



يذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 174426 حالة من ضمنهم 135349 حالة تم شفاؤها، و 10050 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.