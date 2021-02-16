الصحة تعلن فحص 500 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين

كتب وليد عبد السلام

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أنه تم تجهيز منظومة متكاملة للكشف عن الأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين بتكلفة 31 مليون جنيه، لافتة إلى أن تكلفة التشغيل والمستلزمات الطبية والكواشف بلغت 30 مليون جنيه، وبتكلفة إجمالية للمبادرة بلغت 112 مليون جنيه.



وأوضحت وزيرة الصحة، في تصريحات لها اليوم، أن المبادرة تستهدف فحص 2.5 مليون سيدة سنويا، وحماية 2.5 مليون طفل من أمراض الالتهاب الكبدى "ب"، وبكتيريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري، وخفض معدلات انتقال العدوى من الأم الى الجنين من 45% إلى 2% فقط.



وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أنه تم فحص 12 مليون سيدة فوق سن الـ 18 عامًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة الصرية.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه تمت متابعة وعلاج حوالى 3 آلاف سيدة مصابة بسرطان الثدي، بالإضافة إلى تقديم التوعية للمترددات على المبادرة بكيفية الفحص الذاتى والصحة الإنجابية بتكلفة 610 ملايين جنيه.



وقالت الدكتورة هالة زايد إنه تم العمل بالمبادرة من خلال 3538 وحدة صحية أولية على مستوى الجمهورية، و112 مستشفى فحص متقدم، و85 جهاز أشعة تشخيصية و28 مركزا متخصصا للعلاج، وبلغ عدد الفرق العاملة بالمبادرة 4098.