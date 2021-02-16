الشرطة تعزز وجودها بمحيط جبل موسى لمنع الزائرين من صعوده بسبب الطقس السيئ

جنوب سيناء – فايزة مرسال

غطت السحب والغيوم سماء مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء مساء اليوم الثلاثاء، وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الطوارئ القصوى.

وقال اللواء طلعت العناني رئيس المدينة، إن قوات الشرطة كثفت من تواجدها في محيط جبل موسى لمنع الزائرين من صعود الجبل، وقصر الزيارات على المناطق السياحية داخل المدينة.

وأوضح رئيس مدينة سانت كاترين في تصريح له اليوم أنه من المتوقع أن تواصل درجات الحرارة الانخفاض حتى تتساقط الثلوج التى تحول المدينة إلى قطعة أوربية بيضاء والتى ينتظرها زائرو المدينة من مختلف جنسيات العالم.

وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى بعد تعرض مدينة الطور لموجة من الطقس السيئ، وانخفاض فى درجة الحرارة صاحبها رياح وصقيع وغيوم وأعلنت الوحدة المحلية للمدينة حالة الاستعداد القصوى تحسبًا لسقوط أمطار.

ومن جانبه، أكد أحمد عبد العظيم على جاهزية استعداد المدينة بالمعدات للتعامل الفورى فى حالة تساقط الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات الكسح والنافوري والفاكيوم ومضخات نزح المياه والسيارات المدمجة ومولدات الكهرباء المتحركة، للتعامل الفورى مع أى تراكمات للمياه على الطرق الدولية الواقعة فى نطاق المدينة، والطرق الداخلية سواء كانت رئيسية أو فرعية وأهاب رئيس المدينة بالسائقين توخى الحذر والالتزام بالسرعات المقررة على الطرق الدولية تجنبًا لوقوع أى حوادث.