اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:16 م
خالد صلاح
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السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:02 م
السودان: إرجاء محاكمة البشير وعدد من معاونيه في قضية انقلاب 1989 عمر البشير
أ ش أ

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ارجأت محكمة سودانية، اليوم الثلاثاء، محاكمة الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، و27 من كبار معاونيه، في قضية تدبير انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989، وذلك إلى يوم 23 فبراير الجاري، لمواصلة الاستماع لدفاع المتهمين.
 
وعقدت المحكمة الخاصة لمحاكمة المتهمين في انقلاب 30 يونيو عام 1989، جلستها اليوم بالخرطوم، واستمعت للمتحري في تلك القضية، والذي تلى أقوال الرئيس السابق عمر البشير، خلال التحقيقات التي جرت معه، لافتا إلى أن البشير رفض التعامل مع لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام السوداني تاج السر الحبر، حول انقلاب 30 يونيو 1989.
 
كما استجوبت المحكمة عددا من المتهمين في القضية التي يُحاكم فيها البشير و27 من رموز الإسلاميين، بتهمة الانقلاب العسكري في عام 1989.
 

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