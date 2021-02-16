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الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 08:11 م
الزراعة: تحصين 2 مليون رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع تحصين الماشية
كتب عز النوبى

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تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأكد  تقرير   الهيئة العامة للخدمات البيطرية ،  أنه تم تحصين مليون و15 ألف و773 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 608 ألف و847 رأس أبقار، 344 ألف و805 رأس جاموس، 53 ألف و170 رأس أغنام، 8 الاف و951 رأس ماعز" حتى 15 فبراير2021.

وأوضح التقرير أيضاً انه تم تحصين 996 ألف و275 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع بينهم " 593 ألف و172 رأس أبقار، 342 ألف و303 رأس جاموس، 51 ألف و313 رأس أغنام، 8 الاف و951 رأس ماعز، 536 راس جمال" حتى 15 فبراير2021 ايضاً.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكداً أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكافة الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير كافة المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.


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