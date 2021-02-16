الرى تعلن تنفيذ 60% من أعمال مشروع مصرف بحر البقر

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه يتم استكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق مشروع تنمية شمال سيناء، وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 10 مليار جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل 5 مليون م3/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية 950 مليون جنيه .

أضاف عبد العاطى أنه يتم تنفيذ أعمال (سحارات - مصارف مكشوفة - مواسير) لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 60% من أعمال مشروع بحر البقر من أعمال المسار ومحطات الرفع.

وكشف تقرير لوزارة الرى أنه تم استكمال إنشاء قريتى الشهيد حسين سليمان وحمدى البيومي، وإنشاء الخزانات الأرضية، كما تم إنشاء مغذى للترعة الفرعية رقم 2 ورقم 4 وتحسين المنشآت الصناعية بسهل الطينة والتليمترى، واستكمال أعمال الحراسة والتشغيل التجريبى لشبكة الرى العامة للمآخذ، وتطوير محطة طلمبات صرف تل الخير وتأهيل مصرف جلبانة وانشاء شبكة صرف مغطى بجنوب القنطرة ومبنى معدات الطوارئ.

أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ أعمال شبكة الصرف المغطى لزمام 1550 فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق بعملية إنشاء شبكة الصرف الزراعى لزمام حوالى 7100 فدان على ترعتى الشهيد صالح سليمان عودة والشهيد مدين قاسم.

ويهدف مشروع تنمية شمال سيناء إلى نقل مياه ترعة السلام عبر سحارة تحت قناة السويس إلى شبه جزيرة سيناء لتحقيق التوسع الأفقى فى مساحة 400 الف فدان، وتدعيم سياسة مصر بزيادة الإنتاج الزراعى وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتدادا طبيعيا للوادى، وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وخلق مجتمع زراعى تنموى جديد ومتكامل واستغلال الطاقات البشرية.