الرى: تطوير المساقى وإدخال الرى الحديث بتكلفة 11 مليار جنيه بمبادرة حياة كريمة

كتبت أسماء نصار

كشف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أن المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة " حياه كريمة "، فى الرى تخدم 51 مركز على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أنه من المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقى، وإدخال نظم الرى الحديث بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاراضى الزراعية مما ينعكس على دخل المزارعين ويعمل على رفع مستوى المعيشة.

وأوضح عبد العاطى، فى تصريحات له اليوم، أن وزارة الموارد المائية والرى تبذل مجهودات مستمرة لزيادة الوعى بين المزارعين بأهمية التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث، موضحاً أهمية هذه النظم الحديثة فى ترشيد استخدام المياه وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين.

كما أوضح عبد العاطى أن الدولة أعطت أولويه لقرى مبادرة "حياة كريمة" والتى تستهدف القرى الأقل دخلاً، لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع التحول من نُظم الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث.

وأكد عبد العاطى على أهمية المتابعة المستمرة لأعمال المشروع القومى لتأهيل الترع من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة على بذل المزيد من الجهد لضمان لإنهاء التنفيذ فى المواعيد المحددة، مشيراً للمردود الكبير الذى يحققه هذا المشروع فى مجال تحسين إدارة المياه، بالإضافة للمردود البيئى والاقتصادى والاجتماعى.