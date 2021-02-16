الرئيس العراقى: الاعتداء على أربيل يستهدف الجهود الوطنية لحماية البلاد

كتب أحمد عرفة

قال برهم صالح الرئيس العراقي، إن الاعتداء على أربيل يستهدف الجهود الوطنية لحماية البلاد، وفقا لخبر عاجل بثه قناة العربية منذ قليل.

وقال الرئيس العراقي: استهداف أربيل تصعيد خطير وعمل إرهابي إجرامي يستهدف الجهود الوطنية لحماية أمن البلاد.

وفى وقت سابق وجه القائد العام للقوات المسلحة في العراق بتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع إقليم كردستان بشأن سقوط صواريخ في مطار أربيل الدولى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، موضحا أن اللجنة المشتركة ستحقق لمعرفة الجهة التي تقف وراء صورايخ مطار أربيل

وقالت حكومة إقليم كردستان: أكدنا للقنصلية الأمريكية في العراق أننا سنتخذ ما يلزم لحمايتها.