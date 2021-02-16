الرئيس السيسي يوجه بعقد منتديات لمناقشة أزمة الزيادة السكانية

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على خطورة الزيادة السكانية، مطالبا بعقد منتديات لمناقشة القضية التى وصفها بالخطيرة.

وقال الرئيس خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية: تحدثوا مع أبنائكم باستفاضة واعملوا منتديات لده، لأن دى قضايا خطيرة تؤدى إلى عدم تقدم الدول وعدم الشعور بتحسن الأحوا ، ويقولك ده عيب الحكومة، ولكن ده مش عيب حكومة، وانا والله مش بدافع عنها، لا الحكومة دى ولا الحكومات السابقة لغاية 20 سنة فاتت، طيب الحكومة دي أشطر من اللى فاتت ممكن لا بأس، بنتعلم وبنتشطر وبنتحسن".