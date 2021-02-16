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الرئيس السيسى يفتتح عبر فيديو كونفرانس مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:40 م
الرئيس السيسى يفتتح عبر فيديو كونفرانس مركز العزيمة لعلاج الإدمان بالبحر الأحمر الرئيس عبد الفتاح السيسى
إبراهيم حسان

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افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قبل قليل، مركز العزيمة لعلاج الإدمان فى محافظة البحر الأحمر.

 

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، نيفين القباج، إن 108 جمعيات أهلية تتعاون مع الوزارة فى مشروع "2 كفاية"، مشيرة إلى موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، على إطلاق خطة مصر لمكافحة الإدمان تحت رعاية رئيس الجمهورية لمدة 5 سنوات مقبلة.

 

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات في القطاع الصحى من محافظة الإسماعيلية، أن وزارة التضامن الاجتماعى، تمد خدمات علاج الإدمان المجانية إلى كافة محافظات الجمهورية، وتطمح أن يتم إدراج منهج تنشئة وتدريب كافى على مخاطر الإدمان بالمناهج التعليمية.


وزيرة التضامن الاجتماعى

نيفين القباج

علاج الادمان

مشروع 2 كفاية

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