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الرئيس السيسى: نستهدف بالمبادرات الصحية تشكيل وعى الناس لتدارك المخاطر مبكرا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:39 ص
الرئيس السيسى: نستهدف بالمبادرات الصحية تشكيل وعى الناس لتدارك المخاطر مبكرا الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة المصرية تستهدف من خلال إطلاق المبادرات الصحية، تشكيل وعى لدى الناس في تدارك المخاطر مبكرا، للحافظ على صحتهم.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "لما اتكلموا عن إن مستشفى بهية غير قادرة على التعامل مع عدد معين من الحالات.. قلنا نطلق حملة للسيدات للكشف عن سرطان الثدى.. والفكرة هي تشكيل ثقافة لدى سيدات مصر وبناتها على إنهم يفهموا الموضوع ده.. ليتداركوا مبكرا وليعافى كل الناس من كل شر تداعياته صعبة بعد كده".

أضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن مبادرة علاج السمنة وعلاج الأمراض السارية تمكن الناس أيضا من الحفاظ على صحتهم بالوعى تجاه المخاطر لتداركها مبكرا، مبينا: "عندنا حلم أكبر من كده، ولذلك نبذل نكثف جهودها".


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