الرئيس السيسى محذرا من الزيادة السكانية: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا"

كتب محمد الجالى - محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن التعريف بخطورة النمو السكانى مهم جدا لكل الأسرة المصرية في الريف والحضر، قائلا: "أكثر من طفلين مشكلة كبيرة جدا".

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح عدد من مشروعات القطاع الصحى في محافظة الإسماعيلية: "لا نسعى لحل هذه المشكلة من خلال إصدار قوانين حادة.. مش كل الأمور ممكن تتعمل بشدة.. واحنا شغالين على برنامج لمواجهة الزيادة السكانية.. ونوفر الخدمات المطلوبة لهذا الأمر".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، التحية للعاملين بالقطاع الصحى، قائلا: "نوجه التحية والتقدير للعاملين بالقطاع، سواء اللى استشهدوا فى أداء هذه المهمة أو اللى بيقوموا بدورهم الرائع جدا في حمايتنا وحماية شعبنا من هذه الجائحة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال افتتاحه عددا من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن الدولة المصرية بذلت جهدا كبيرا في قطاع الصحة تجاه شعبها، متابعا: "لما فحصنا 70 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، شكلنا ثقافة لينا كمجتمع لخطورة فيروس سي، بجانب علاج المرضى".

وتابع الرئيس: "وقلنا نكمل لأولادنا لمدة 5 سنوات في الإعدادى والثانوى مش علشان إن الدولة تبقى خالية من فيروس سي، ولكن علشان ننهى تواجد هذا المرض تماما في بلدنا".