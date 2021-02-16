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الرئيس السيسى: رغم انخفاض المعدلات مازالت نسبة الزيادة السكانية فى مصر مرتفعة

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:45 م
الرئيس السيسى: رغم انخفاض المعدلات مازالت نسبة الزيادة السكانية فى مصر مرتفعة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى - محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن حديث الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وحديث الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط عن الزيادة السكانية وتأثيرها واستعراض تجارب الأخرين في مواجهة الزيادة السكانية ونتائجها هام للغاية، مشددا على أن الدولة المصرية لم تشهد انخفاضا في الزيادة السكانية بنفس المعدلات الخاصة بالدول الأخرى.

 

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات الصحية الجديدة في محافظة الإسماعيلية: "فى أفضل حالتنا معدل الزيادة السكانية 3.3.. فى الوقت اللى كان غيرنا 1.5 و2.1 و 2.8.. يعنى إحنا برضة لم نصل إلى معدلات معتبرة فى الانخفاض السكانى".

 

وتابع الرئيس السيسى: "السيناريو اللى قالته وزيرة التخطيط أمل الحكومة وجهدها .. وبطبيعة الحال هناك إجراءات ونجاح غير مسبوق.. ونحتاج إلى هذا من أجل أولادنا".

 

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