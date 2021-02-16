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الرئيس السيسى: "ربنا وفقنا فى موضوع كورونا.. والناس كانت عايشة حياتها عادى"

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:23 ص
الرئيس السيسى: "ربنا وفقنا فى موضوع كورونا.. والناس كانت عايشة حياتها عادى" الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستعداد الكامل لإجراء اختبارات لفيروس سي مرة أخرى لعدد 70 مليون مواطن مسجلون بقاعدة البيانات.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية:" ربنا كان موفقها في موضوع كورونا اكثر من دول كتير، رغم إن إحنا كمواطنين مكوناش ملتزمين قوى والناس كانت عايشة عادي خالص".

وأضاف الرئيس: " 2.2 مليون مواطن كانوا مصابين بفيروس سي،  لو كانوا دخلوا بالمرض ده الجائحة كان ممكن يحصل إيه؟..ومقفلناش البلد علشان الاقتصاد ومخاطره الكثيرة جدا، وعملنا توازن في الأزمة دي".

 


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