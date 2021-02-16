الرئيس السيسى: "ربنا وفقنا فى موضوع كورونا.. والناس كانت عايشة حياتها عادى"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاستعداد الكامل لإجراء اختبارات لفيروس سي مرة أخرى لعدد 70 مليون مواطن مسجلون بقاعدة البيانات.

وقال الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية:" ربنا كان موفقها في موضوع كورونا اكثر من دول كتير، رغم إن إحنا كمواطنين مكوناش ملتزمين قوى والناس كانت عايشة عادي خالص".

وأضاف الرئيس: " 2.2 مليون مواطن كانوا مصابين بفيروس سي، لو كانوا دخلوا بالمرض ده الجائحة كان ممكن يحصل إيه؟..ومقفلناش البلد علشان الاقتصاد ومخاطره الكثيرة جدا، وعملنا توازن في الأزمة دي".