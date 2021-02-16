اليوم السابع
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الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 16 -2- 2021 وتوقعات بتغير سعر المعدن النفيس

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:30 م
الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 16 -2- 2021 وتوقعات بتغير سعر المعدن النفيس ذهب
كتب إسلام سعيد

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ننشر مستجدات سعر الذهب فى السوق المصرى اليوم الثلاثاء 16 فبراير 2021، وفق أحدث الأرقام المتاحة لدينا، وذلك لكون سعر الذهب معرض للتغير لأكثر من مرة فى تعاملاته اليومية، وفق التغيرات التى يشهدها السعر على المستوى العالمى، وهناك توقعات بتغير سعر المعدن الأصفر فى السوق المصرى الساعات القادمة.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 681 جنيها.
 
عيار 21 سجل 795 جنيها.
 
عيار 24 سجل 908 جنيهات.
 
الجنيه الذهب 6360 جنيها.
 
أونصة الذهب 1822 دولارات.
 
ماذا يحدث فى الأسواق الدولية سواء للذهب أو العملات؟، أولا لابد أن تعرف أن هناك ارتباطا عالميا بين الذهب وحركة العملات، فبمجرد أن سجل الدولار هبوطا إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع اليوم الثلاثاء، فإن سوق الذهب عالميًا بدأ يشهد انتعاش بشكل جزئى.
 
فيما بلغ الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته في قرابة ثلاث سنوات وارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية إذ عزز إحراز تقدم في حملات التطعيم المضاد لفيروس كورونا آمال المستثمرين حيال التعافي، وأدت أجواء التفاؤل، وعمليات بيع في سندات الخزانة الأميركية، أيضا إلى دفع الين الياباني للانخفاض، إذ تراجعت عملة الملاذ الآمن عن متوسطها المتحرك في 200 يوم مقابل الدولار وبلغت أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل اليورو والدولار الأسترالي والفرنك السويسري.
 
وكان الين منخفضا 0.2% في أحدث تداولات إلى 105.53 للدولار، ونزل مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.1% إلى 90.240 وهو أدنى مستوياته منذ 27 يناير وبلغ اليورو أعلى مستوياته منذ ذلك التاريخ. 

سعر الذهب

الذهب

سعر جرام الذهب

الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر الأونصة

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