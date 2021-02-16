الحماية المدنية تسيطر على حريق فى مخزن خردة بالغربية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن خردة، بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا، دون وقوع إصابات.

كان حريق هائل قد اندلع داخل مخزن خردة بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، وارتفعت ألسنة اللهب إلى سماء القرية، وهرعت 7 سيارات مطافئ لمكان البلاغ، والتعامل مع النيران والسيطرة عليها.

وتلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد الدماطي مأمور مركز طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة باندلاع حريق هائل داخل مخزن للخردة بقرية خرسيت.

وانتقلت على الفور 7 سيارات مطافئ وقوة من شرطة النجدة، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على النيران وإخمادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.