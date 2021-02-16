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الحزب الديمقراطى الكردستانى يتهم الحشد الشعبى بالوقوف وراء هجوم أربيل

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:46 م
الحزب الديمقراطى الكردستانى يتهم الحشد الشعبى بالوقوف وراء هجوم أربيل مطار أربيل
كتب أحمد عرفة

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اتهم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحشد الشعبي بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف مطار أربيل أمس الإثنين، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الثلاثاء إن الهجمات التي استهدفت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في شمال العراق "عمل شائن وغير مقبول".

وقال راب في تغريدة على تويتر "هجوم الليلة الماضية على قوات التحالف والمدنيين في أربيل عمل شائن وغير مقبول... لن يغفر العراقيون للفصائل المسلحة التي تعرض استقرار العراق للخطر".

 


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