الحبس عامين لمشرف نشاط بمدرسة بتهمة حيازة منشورات تحريضية فى الشرقية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض "أحمد ع م" مشرف نشاط بمدرسة ومقيم دائرة مركز بلبيس، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6783 سنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم