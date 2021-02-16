اليوم السابع
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الحبس عامين لمشرف نشاط بمدرسة بتهمة حيازة منشورات تحريضية فى الشرقية

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:15 م
الحبس عامين لمشرف نشاط بمدرسة بتهمة حيازة منشورات تحريضية فى الشرقية محكمه - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنح إرهاب الشرقية، برئاسة المستشار محمود جميل، رئيس المحكمة، مشرف نشاط بمدرسة مقيم دائرة مركز بلبيس، لانضمامه لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، بالحبس عامين، لمشاركته فى عقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض "أحمد ع م" مشرف نشاط بمدرسة ومقيم دائرة مركز بلبيس، لانضمامه لجماعة الإخوان الإرهابية، وعقد لقاءات تنظيمية وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم  6783 سنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.

 

وقررت نيابة جنوب الشرقية، بإشراف المحامى العام، لنيابات جنوب الشرقية، إحالتهم إلى محكمة جنح الإرهاب التى أصدرت حكمها المتقدم

 


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