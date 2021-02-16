الجيش الكوري الجنوبي يعتقل كوريا شماليا على حدود البلدين

وكالات

ألقى الجيش الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، على رجل كوري شمالي بالقرب من نقطة تفتيش أمني في الساحل الشرقي من الحدود بين الكوريتين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المسلحة الكورية الجنوبية إن الجيش رصد الرجل عن طريق كاميرات المراقبة في غضون الساعة 4:20 فجر اليوم، أثناء تحركه جنوبا من خط السيطرة على وصول المدنيين في الساحل الشرقي.

وبالتالي، نشر الجيش القوات في هذه المنطقة وألقى القبض على الرجل في غضون الساعة 7:20 صباح اليوم.

وقد أصدر الجيش تحذيرا عسكريا "جيندوغيه 1"، ثم رفعه بعد معرفة الوضع في الخطوط الأمامية.

يشار إلى أن نظام التحذير العسكري يتكون من ثلاث مراحل، والرقم 1 هو الأعلى عندما يقوم الشمال باستفزاز أو يرسل جواسيس مسلحين إلى الجنوب.

وأفادت تقارير بأن الرجل الذي يعتقد بأنه في أوائل العشرينات من العمر، أعرب عن رغبته في الهروب إلى الجنوب أثناء التحقيق.

وذكرت الهيئة أن التحقيق جار بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة بشأن تفاصيل مثل عملية الوصول إلى الجنوب ونية الهروب إلى الجنوب وغيرها، قائلة إنها تقوم بالتحقق من حالة التأهب الشاملة بما فيها على الحدود الساحلية للمنطقة التي تم العثور فيها على الرجل.

وتجري الهيئة تحقيقا مع احتمال عبور الحدود عبر البحر. وأضافت أنه لا توجد تحركات خاصة للجيش الكوري الشمالي حتى الآن.