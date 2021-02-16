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الجيش الإسرائيلى: أجرينا مناورات على مهاجمة آلاف الأهداف على جبهة الشمال

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:55 م
الجيش الإسرائيلى: أجرينا مناورات على مهاجمة آلاف الأهداف على جبهة الشمال الجيش الإسرائيلى
كتب أحمد عرفة

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قال الجيش الإسرائيلي: أجرينا مناورات على مهاجمة آلاف الأهداف بحرب محتملة على جبهة الشمال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الجيش الإسرائيلي: التمرين حاكى إطلاق حزب الله صواريخ أرض ـ جو ضد طائرات مسيرة.

وفى وقت سابق قال الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين إن قواته الجوية بدأت "تدريبا مفاجئا" على الحدود الشمالية لتحسين استعداده القتالي.

وقال الجيش إن إسرائيل ستشهد زيادة في حركة الطيران خلال فترة التدريب التي تستمر حتى الأربعاء، كما أشار إلى احتمال سماع دوي انفجارات في شمال إسرائيل.


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