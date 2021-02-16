الجمارك تحبط تهريب مشروبات كحولية وسجائر بتعويضات بلغت 738 الف جنيه (صور)

كتب أحمد يعقوب

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية وكمية السجائر الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 .

جاء ذلك بناء على معلومات سرية من إدارة مباحث الجمارك بقيام أحد البائعين ببيع السجائر والمشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع الغير خالصة الضرائب والرسوم بطريق الدليفرى .

وتم تشكيل لجنة جمركية من السادة عبدالله مصطفي مدير ادارة التحريات والضبط ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية وطارق عبد العزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح رؤساء الاقسام بالمكافحة بحضور المقدم هشام عبد الواحد وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمحل حيث تم ضبط 19 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أنواع وأحجام مختلفة أجنبية الصنع وكذا 72 خرطوشة سجائر ماركة كاريلا غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت الرسوم والتعويضات المستحقة 738 الف جنيه.

قرر عبد الناصر محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 248 لسنه 2021 وتم طلب التصالح وسداد مبلغ تحت حساب التصالح .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.