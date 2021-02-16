الجزائر تتسلم نحو مليون جرعة من لقاحات "كورونا" قبل نهاية فبراير الجاري

الجزائر /أ ش أ/

كشف عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائرى، أن بلاده ستحصل على 200 ألف جرعة من اللقاح الصينى وبين 700 ألف و800 ألف جرعة فى إطار مجموعة "كوفاكس" للقاح المضاد لفيروس "كورونا" بحلول نهاية شهر فبراير الجاري.

وقال بن بوزيد، فى تصريحات اليوم الثلاثاء، بمجلس الأمة (الغرفة العليا بالبرلمان) إن "الرئيس عبد المجيد تبون أوفى بوعده المتعلق باقتناء اللقاح خلال شهر يناير 2021 "، داعيا المواطنين إلى الاقبال على التلقيح للعودة إلى الحياة الطبيعية.

ودعا وزير الصحة الجزائرى وسائل الإعلام والشركاء الاجتماعيين للتعاون مع وزارته من أجل توعى أكبر قدر من المواطنين بأهمية التلقيح، واصفا التعبئة الاجتماعية الفعالة بأنها أهم الخطوات لضمان نجاح حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا".

وأشار إلى أن ستستلم 9 ملايين جرعة من اللقاح فى إطار المعهد الافريقى للوقاية من الاوبئة التابع للاتحاد الافريقى بحلول نهاية شهر أبريل المقبل.

وكانت الجزائر قد استلمت بالفعل خلال شهر يناير الماضى جرعات من اللقاح الصينى ولقاح أسترازينكا وبدأت عملية التطعيم للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.