اليوم السابع
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الثلاثاء، 16 فبراير 2021 06:09 م
خالد صلاح
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الثلوج تغطى معبد الأكروبوليس فى موجة برد تجتاح أثينا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:14 م
الثلوج تغطى معبد الأكروبوليس فى موجة برد تجتاح أثينا ثلوج _ صورة أرشيفية
أثينا (رويترز)

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غطت طبقة كثيفة من الثلوج معبد الأكروبوليس اليونانى القديم، اليوم الثلاثاء، فى موجة برد اجتاحت العاصمة أثينا، وأدت إلى قطع خطوط الكهرباء وتعطيل حركة السفر ووقف التطعيمات ضد فيروس كورونا.

 

وتتعرض اليونان لأكبر تساقط للثلوج على مدى أكثر من 10 سنوات منذ يوم السبت الماضي، وانخفضت درجات الحرارة إلى 20 درجة مئوية تحت الصفر فى الشمال مع تساقط نادر للثلوج فى أثينا وصولا حتى إلى شواطئها.

 

وفى مختلف أنحاء العاصمة، أُغلقت الشوارع أمام حركة المرور بعد أن غطت الثلوج أرصفتها، وعلى الساحل الجنوبي، اكتست قمم أشجار النخيل الطويلة وكراسى الاستلقاء على الشواطئ باللون الأبيض.

 

وقالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء إن الكهرباء انقطعت عن عدة أحياء فى أثينا بعد سقوط الأشجار على خطوط الكهرباء. كما تعطل مساران للسكك الحديدية من العاصمة.

 

وقالت السلطات إن أثينا اضطرت إلى وقف التطعيمات ضد مرض كوفيد-19 مؤقتا. وتخضع أثينا لإجراءات شاملة للعزل العام إثر زيادة إصابات كورونا والتى يعيش فيها نصف سكان اليونان البالغ عددهم 11 مليون نسمة،

 

 


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موجة برد

أثينا

أخبار المانيا

ألمانيا

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