التموين تستعرض أسعار الخضروات والفاكهة اليوم : متابعة يومية مع أسواق الجملة

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخليةأانها تتابع يوميا مع مسئولى أسواق الجملة من خلال قطاع التجارة الداخلية بالوزارة، الأسعار، والتى تخرج منها لكل السلع الغذائية ( بيع جملة – بيع تجزئة).

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه طبقا لبيان الأسعار الصادر من سوق العبور بالقاهرة، تخرج الطماطم من السوق بسعر جنيها وتصل إلى 1.60 قرشا لتباع فى اسواق التجزئة ما بين 2 جنيها إلى 3.50 جنيها / للكيلو، والبطاطس تخرج بسعر جنيها وتصل الى 2 جنيها لتباع بأسواق التجزئة من 2 جنيها الى 3.50 جنيها / للكيلو، والبصل من 2.75 قرشا وصولا إلى 5 جنيها لبياع فى سوق التجزئة من 4 جنيها وتصل إلى 7 جنيها، اما الخيار فقد تفاوتت اسعاره من 1.50 قرشا الى 3 جنيها جملة لبياع بأسواق التجزئة من 4 جنيها الى 6 جنيها للكيلو.

أما أسعار الفاكهة فقد شهد سعر البرتقال تفاوتا ملحوظا فى الأسعار فى الأيام الماضية فمن سوق الجملة يخرج بسعر 2.25 قرشا ويصل الى 5 جنيهات ليباع فى اسواق التجزئة ما بين 5 جنيها ويصل الى 7 جنيها / للكيلو، وبالنسبة للموز فانه يخرج بسعر 5 جنيها ويصل الى 10 جنيها لبياع فى اسواق التجزئة ما بين 8 جنيها الى 10 جنيها.

بالنسبة لأسعار الأسماك، فإن البيان أكد أن السمك البلطى يخرج بسعر 18.50 جنيها إلى 22 جنيها / للكيلو، ليباع فى أسواق التجزئة ما بين 26 جنيها، ويصل إلى 32 جنيها للكيلو.