التعليم: ندرس بدائل امتحانات طلاب النقل بالمدارس الفنية وخفض ساعات الاختبارات

محمود طه حسين

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، إن الوزارة تدرس حاليا مع المديريات التعليمية البدائل المختلفة لامتحانات النقل في التعليم الفني و شكل الامتحانات وأسلوبها استرشادا بالتوجيهات التي وردت في المؤتمر الصحفي للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الأحد الماضى.



وأوضح نائب الوزير فى تصرح خاص، أنه سيتم الالتزام بخفض عدد أيام الامتحانات إلي الحد الأدني وخفض الساعات المخصصة للامتحانات والاعتماد علي أسئلة الاختيار من متعدد - الصواب والخطأ - إعادة الترتيب بقدر الإمكان والحفاظ على الإجراءات الاحترازية وتنفيذ امتحانات المواد التي لا تدخل في المجموع من خلال حل الامتحان بالمنزل وتقسيم أيام الاسبوع علي امتحانات كل من الصف الأول والصف الثاني لتسهيل تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدد من القرارات وجاءت كالتالي:



- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجارى 2020/2021 واستكمال العام الدراسى وبدء اختبارات الفصل الدراسى الأول يوم السبت الموافق 27 فبراير 2021، بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول واستئناف الدراسة 10 مارس.



- بالنسبة لامتحان الفصل الدراسى الأول للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى.. سيتم عقد امتحان واحد فقط فى شهر فبراير لجميع المواد وسيكون الحضور للامتحان يوم واحد فقط، ولن يحضر إلى المدرسة سوى طلاب العام الممتحن.



- الصفوف الأول والثانى الثانوى.. بالنسبة لامتحانات الفصل الدراسى الأول ستكون فى شهر فبراير وإلكترونية فى لجان بالمدرسة، وسيتم عقد اختبار شهرى إلكترونى (مارس وإبريل ومايو).



- امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون فى يونيو وستكون تحريرية حسب الجدول التقليدى.



كما أصدر وزير التربية والتعليم عدد من القرارات كالتالي:



قرار 1: يتم عقد امتحانات الترم الأول فى الفترة من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021 بينما تعقد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية فى نهاية العام.



قرار 2: امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بالإضافة إلى مواد الهوية للمدارس الدولية سيتم إجراؤها فى نهاية العام.



قرار 3: عودة الحضور بدون غياب (اختياري) [حسب الجداول كما فى الترم الأول] بدءا من الأربعاء 10 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية فى المدارس. "الغياب الاختيارى يقتضى إقرارا رسميا من ولى الأمر فى الإدارة التعليمية".



قرار 4: من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمى للإدارة التعليمية.



قرار 5 - أ: امتحانات ورقية مجمعة فى آخر كل شهر فى المدرسة من مارس إلى مايو للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الإعدادى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.



قرار 5 – ب: وكذلك امتحانات إلكترونية (من المنزل) فى آخر كل شهر من مارس إلى مايو للصفين الأول والثانى الثانوى بديلاً عن امتحانات الترم الثانى.



قرار 6: امتحان إلكترونى تجريبى للصف الثالث الثانوى فى شهر إبريل القادم من المنزل.



قرار 7: يمتحن طلاب المنازل والراسبين والتقسيم الثانوية العامة إلكترونيًا بنظام التقييم الجديد.



قرار 8: امتحانات أبناؤنا فى الخارج والتعليم الفنى سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.



قرار 9: امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب فى لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجارى.



قرار 10: الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الامريكية لتنسيق الجامعات المصرية منذ هذا التاريخ (ولكن ليس بأثر رجعي).



