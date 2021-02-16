التعليم تعلن تفاصيل استكمال الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليها

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال الفصل الدراسى الثانى 2020،2021، ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل عودة الدراسة بالترم الثانى.
ـ يبدأ الترم الثانى 10 مارس المقبل.
ـ تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدراسة.
ـ منح أولياء الأمور حرية اختيار الطريقة الأنسب للدراسة.
ـ الدراسة ستكون من خلال الحضور الفعلي للمدارس.
ـ متاح أيضا التعلم عن بعد بالترم الثانى.
ـ الحضور للمدرسة اختيارى.
ـ الحضور بدون غياب.
ـ الحضور سيكون من خلال جداول لتحقيق التباعد.
ـ تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.
ـ الغياب الاختياري يقتضي إقرار رسمي من ولى الأمر في الإدارة.
ـ من حق ولى الأمر إختيار إعادة السنة الدراسية.
ـ يقدم ولى الأمر طلب رسمي للإدارة التعليمية.
ـ الوزارة توفر كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف.
ـ لن ينجح أى طالب دون تقييم عادل في لجان مراقبة.
ـ توفير العديد من منصات التعليم المختلفة.
ـ أطلقت الوزارة "منصة التعليم المصري"
ـ الكتب الإلكترونية والتفاعلية والاختبارات الاسترشادية متاحة موقع الوزارة.
ـ توفير المناهج الدراسية عبر القنوات التعليمية.
ـ اتاحة منصة الحصص الإلكترونية.
ـ توفير منصة نظام إدارة التعلم.
ـ توفير المناهج عبر المكتبة الرقمية.
ـ إطلاق منصة التواصل Edmodo.org.
ـ منصة البث المباشر للحصص الافتراضية.
ـ توفير قناة وزارة التربية والتعليم على يوتيوب.
التعليم تعلن تفاصيل استكمال الفصل الدراسى الثانى.. تعرف عليهاالثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:00 ص
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، استكمال الفصل الدراسى الثانى 2020،2021، ويقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى تفاصيل عودة الدراسة بالترم الثانى.
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