اليوم السابع
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التعليم العالى: تدريب 12 ألف متدرب فى مجالات الذكاء الصناعى

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 10:52 ص
التعليم العالى: تدريب 12 ألف متدرب فى مجالات الذكاء الصناعى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا قدمه الدكتور هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، حول فعاليات المؤتمر الثاني لإحدى الشركات العالمية، وعرض مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB.

وذكر التقرير أن ممثلي الشركة العالمية، عرضوا تفاصيل مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB، وما تم تحقيقه من نتائج تجاوزت الخطة المعدة مسبقا، حيث تم التواجد داخل الجامعات الحكومية والخاصة وإنشاء أكثر من 62 أكاديمية.

وأشار التقرير إلى حصول أكثر من 3000 من المتدربين على شهادات رسمية معتمدة في التخصصات التكنولوجية ، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 12 ألف متدرب في مجالات البيانات الضخمة والذكاء الصناعي، والحوسبة السحابية والشبكات.
  
وأفاد التقرير أن المشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب ITB يأتي تماشيا مع جهود الدولة نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي تهدف إلى عملية التحول الرقمي، وفي إطار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نحو رفع كفاءة وخبرات الطلاب حتى يكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

الجدير بالذكر أن مشروع اتحاد الشركات لتوظيف المواهب iTB يهدف إلى دعم وتدريب المواهب من الطلاب المهتميين بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لمنحهم فرص تدريب وتوظيف متقدمة، كما يسعى البرنامج إلى بناء رابط بين البحث والتطوير وتنمية المواهب، والحصول على فرص تعيين وتوظيف في الشركة العالمية وشركائها الإقليميين، بالإضافة إلى ربط الطلاب بسوق العمل وسد الفجوة بين قدرات خريجي الجامعات وتوقعات الشركات للخريجين، من خلال إشراك طلاب الجامعات المصرية في البرامج التدريبية التي تقوم بها الشركة؛ لإعداد جيل من المتخصصين في التقنيات الحديثة مثل (الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات) والتي أصبحت الركيزة الرئيسية في الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية.

 


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