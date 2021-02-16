براغ (أ ش أ)

سجلت وزارة الصحة فى التشيك، اليوم الثلاثاء، 8 آلاف و745 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، وذكر راديو "براغ الدولي" أن الأرقام الجديدة تزيد بقرابة ألف حالة عن اليوم نفسه من الأسبوع الماضي، مضيفا أن عدد المرضى في المستشفيات ارتفع بمقدار 200 حالة منذ أول أمس الأحد، ليصل إلى 5990 حالة.

وتابع الراديو أن عددا كبيرا من مستشفيات البلاد استنفذ سعته القصوى بوحدات الرعاية المركزة.

وكانت الحكومة التشيكية، أعلنت تمديد حالة الطواريء المفروضة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك لمدة أسبوعين .

وذكر راديو (براغ الدولي) أنه على الرغم من رفض مجلس النواب تمديد حالة الطواريء، إلا أن الحكومة قررت الاستجابة لطلب من حكام مناطق البلاد ال(14)، الذين حذروا من أن حالة الخطر لن تمنحهم الصلاحيات الكافية لفرض القيود اللازمة للسيطرة على تفشي الفيروس.

من جهته قال رئيس مجلس الشيوخ التشيكي، ميلوش فيستريل، إن اعلان الحكومة تمديد حالة الطوارئ في البلاد بالرغم من رفض مجلس النواب أمر "غير دستوري".