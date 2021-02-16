اليوم السابع
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التحقيقات فى انقلاب مينى باص بالأزبكية: السرعة الزائدة سبب الحادث

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 11:00 م
التحقيقات فى انقلاب مينى باص بالأزبكية: السرعة الزائدة سبب الحادث حادث تصادم_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات نيابة الأزبكية الجزئية، بإشراف المستشار بكر عبد العزيز، المحامي العام الأول، في حادث انقلاب سيارة مينى باص بشارع رمسيس أمام المستشفى القبطى، عن أن السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة من السائق، كانت السبب وراء وقوع الحادث.

كانت النيابة أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـ 9 مصابين في الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لشرطة النجدة بلاغا من الخدمات المعينة بشارع رمسيس بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وبالفحص تبين ما تم ذكره، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

ورفع رجال المرور القاهرة آثار الحادث، مع فتح الطريق مرة أخرى أمام حركة السيارات.


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