التحالف الدولى: هجوم أربيل تم عبر 14 صاروخا وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9

كتب أحمد عرفة

أكد التحالف الدولي، أن هجوم الذى وقع في أربيل تم عبر 14 صاروخا وتسبب بمقتل مدني وإصابة 9، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الصاروخية التي استهدفت محافظة أربيل مساء أمس، باعتبارها تشكل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية وتقويض الأمن والاستقرار في إقليم كردستان العراق.

وصرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية أن أبو الغيط أكد أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد من أجل توحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مشددا على أن استقرار إقليم كردستان العراق يعد ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.