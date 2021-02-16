التايمز: لقاح كورونا يؤتى ثماره بانخفاض الوفيات والعلاج بالمستشفيات فى بريطانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة التايمز البريطانية إن التطعيم ضد فيروس كورونا بدأ يؤثى ثماره بالفعل فى خفض عدد حالات العلاج بالمستشفيات والوفيات وانتقال العدوى فى بريطانيا، وفقا لبيانات أولية مشجعة.

وقال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إنه هناك أسس للثقة فى أن اللقاحات تقلل انتشار العدوى، وبدأت الدراسات الرسمية فى إظهار تأثير ذلك على الإجراءات الأساسية المطلوبة لتخفيف الإغلاق.

وقال جونسون إنه أنه سيتخذ خطوات حذرة لكن لا رجعة فيها لرفع القيود لأنه يريد أن يكون هذا الإغلاق هو الأخير، إلا أنه قال أنه لا يستطيع أن يقدم ضمانا بأنه سيكون كذلك بالفعل.

وحذر جونسون الرأى العام على التفاؤل والصبر قبل أن يعلن الأسبوع المقبل عن خارطته للطريق لتخفيف قيود الإغلاق. وأضاف أن الحكومة كانت تنتظر الحقائق الصعبة قبل أى تخفيف للقواعد. وبدأت الأرقام الأولية الجديدة التى تقارن كبار السن الذين حصلوا على اللقاح بمن لم يفعلوا تظهر أن اللقاح يقلل حالات العلاج بالمستشفيات والوفيات. وبدأت دراسة أخرى تختبر آلاف من العاملين فى الرعاية الصحية بحثا عن إشارات على إصابة بدون أعراض، تشير إلى وجود معدلات اقل بين هؤلاء الذين حصلوا على اللقاح، فى إشارة رئيسية على أن التطعيم يقلل انتقال العدوى.

وقال وزير اللقاحات البريطانية نظيم زهاوى لراديو تايمز أن البيانات حول تأثير التحصين على حالات المستشفيات والأمراض الشديدة ستصدر الأسبوع المقبل، قبل أن يعلن رئيس الوزراء عن خارطة الطريق للخروج من الإغلاق فى 22 فبراير. وأضاف أن يجب أن تقودنا المعلومات، وسنشارك هذه المعلومات بمجرد الحصول عليها، مؤكدا أن البيانات الأولية مشجعة للغاية.